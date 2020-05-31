Yarım kalan aşkın ikilisi

Dilan Çiçek Deniz ve Burak Deniz, ‘Yarım Kalan Aşklar’ dizisinde buluştu. 5 yıl önce ‘Küçük Tatlı Yalancılar’ adlı yapımda rol alan ikili, yeniden bir arada. Blu TV’de yayımlanacak olan dizi, geçirdiği bir trafik kazasında hayatını kaybederek başka bir bedende dünyaya geri dönen Ozan’ın hikâyesini anlatıyor.

