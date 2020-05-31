31 Mayıs 2020 Pazar 01:40 | Son Güncelleme:
Dilan Çiçek Deniz ve Burak Deniz, ‘Yarım Kalan Aşklar’ dizisinde buluştu. 5 yıl önce ‘Küçük Tatlı Yalancılar’ adlı yapımda rol alan ikili, yeniden bir arada. Blu TV’de yayımlanacak olan dizi, geçirdiği bir trafik kazasında hayatını kaybederek başka bir bedende dünyaya geri dönen Ozan’ın hikâyesini anlatıyor.
Yarım kalan aşkın ikilisi
Dilan Çiçek Deniz ile Burak Deniz, 5 yıl aradan sonra yeniden bir araya geldi.
Dilan Çiçek Deniz ve Burak Deniz, ‘Yarım Kalan Aşklar’ dizisinde buluştu. 5 yıl önce ‘Küçük Tatlı Yalancılar’ adlı yapımda rol alan ikili, yeniden bir arada. Blu TV’de yayımlanacak olan dizi, geçirdiği bir trafik kazasında hayatını kaybederek başka bir bedende dünyaya geri dönen Ozan’ın hikâyesini anlatıyor.