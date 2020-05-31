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  3. Yarım kalan aşkın ikilisi
31 Mayıs 2020 Pazar 01:40 | Son Güncelleme:

Yarım kalan aşkın ikilisi

Yarım kalan aşkın ikilisi

Dilan Çiçek Deniz ile Burak Deniz, 5 yıl aradan sonra yeniden bir araya geldi.

Dilan Çiçek Deniz ve Burak Deniz, ‘Yarım Kalan Aşklar’ dizisinde buluştu. 5 yıl önce ‘Küçük Tatlı Yalancılar’ adlı yapımda rol alan ikili, yeniden bir arada. Blu TV’de yayımlanacak olan dizi, geçirdiği bir trafik kazasında hayatını kaybederek başka bir bedende dünyaya geri dönen Ozan’ın hikâyesini anlatıyor. 


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