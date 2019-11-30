Yargıyı yormayın, gidin oynayın

Neslihan KESKİN

“Yasak Elma” dizisinin setinde kostüm asistanı Özge Ş.’ye tacizde bulunduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan ve takipsizlik kararı verilen Talat Bulut, rol arkadaşı Şevval Sam’a tazminat davası açmıştı. Bulut, Sam’ın kendisini tacizci diye yaftaladığını öne sürerek 100 bin liralık manevi tazminat istemişti. Bulut’un açtığı davaya karşılık Şevval Sam da linç kampanyası yürütmediğini belirtip oyuncuya 101 bin liralık dava açmıştı. Sam, “Asıl linç kampanyası organize etmeye çalışan Talat Bulut’un kendisidir” demişti. Önceki gün ikilinin davası görüldü. Her iki taraf da duruşmaya katılmazken avukatları davada hazır bulundu. Mahkeme karşılıklı açılan davanın reddine karar verdi.

TACİZCİ DAVASINA KARŞI DAVA

Şevval Sam, kendisine 100 bin TL tazminat davası açan rol arkadaşı Talat Bulut’a karşı şikayetçi olmuş, 101 bin TL istemişti.