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  3. Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel üçüncü kez baba oldu!

Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel üçüncü kez baba oldu!

Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel üçüncü kez baba oldu!

İki yıl önce Türkiye'deki oyunculuk kariyerini geride bırakıp Amerika'ya taşınan ve TIR şoförlüğü yapmaya başlayan Tolga Karel, üçüncü kez baba oldu.

Bir döneme damga vuran Yaprak Dökümü dizisiyle hafızalara kazınan Tolga Karel, iki yıl önce Amerika’ya yerleşmişti. Burada TIR şoförü olan ünlü oyuncu, geçen aylarda eşi Sarah Scotti'nin hamile olduğunu ve üçüncü kez baba olacağını müjdelemişti.

BEBEĞİ DÜNYAYA GELDİ

Tolga Karel bugün de oğlunun dünyaya geldiğini sosyal medya hesabından takipçilerine müjdeledi. Neslican Tay'ı da unutmayan Karel, haberi şu sözlerle duyurdu:

"HOŞGELDİN KENAN"

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