Yaprak Dökümü'nün Leyla'sıydı Gökçe Bahadır'ın eski hali herkesi şaşırttı

Ufak Tefek Cinayetler dizisindeki Oya karekteriyle oyunculuk kariyerinin zirvesine çıkan Gökçe Bahadır, güzelliği ve oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çeken isimlerden. Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Leyla karakteri ile hafızalara kazınan Gökçe Bahadır'ın eski hali herkesi şaşırttı...

İşte Gökçe Bahadır estetiksiz hali..

GÖKÇE BAHADIR KİMDİR?

9 Kasım 1981 İstanbul doğumlu Gökçe Bahadır, Akademi İstanbul Radyo Televizyon bölümünden mezundur. Öğrencilik yıllarında Fenerbahçe FM’de radyo programı sundu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi alan Bahadır mezun olduktan sonra Best TV’de VJ'lik ardından Show TV’de yayınlanan Sinyal programının sunuculuğunu yaptı.

Bir dönem Türk Sinemasının efsane oyuncularından Kemal Sunal’ın oğlu oyuncu Ali Sunal ile kısa süreli bir evlilik yapan Gökçe Bahadır, 2001 yılında yayınlanan Tatlı Hayat, 2012 yapımı Beşik Kertmesi ve 2003’te yayınlanan Mühürlü Güller gibi televizyon dizilerinde bölümlük rollerle oyunculuk kariyerine başladı.

2004 yılında rol aldığı Hayat Bilgisi dizisindeki Törpü Yeliz karakteriyle ile tanınmaya başlamıştır. Daha sonra JoJo adlı çocuk programı sunan Gökçe Bahadır, dönemin reyting rekortmeni Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Leyla karakteriyle en dikkat çeken oyunculardan biri olarak büyük beğeni topladı. Kayıp Şehir, Aramızda Kalsın, Hatırla Gönül ve Adı Efsane dizilerinde başarılı rollerde yer aldı.

Tülin Özen, Mert Fırat, Bade İşçil, Aslıhan Gürbüz, Osman Sonant gibi oyuncuların yer aldığı, Star TV’nin reyting canavarı dizisi Ufak Tefek Cinayetlerde Oya karekterine hayat verdi.