Yanımızda kolonya ile geziyoruz

MUSTAFA CECELİ: Maske kullanıyorum, ellerimi çok sık ve 20 saniye sabunla yıkıyorum, tuzlu suyla gargara yapıyorum ve dezenfekte mendiller kullanıyorum.

CÜNEYT ARKIN: Virüs çıktığından beri tokalaşmıyoruz, kucaklaşmıyoruz.

DERYA ULUĞ: Dezenfektan ürünlerin olduğu çantayla geziyorum.

DEMET AKALIN, el ve cilt temizleme solisyonu ve kolonyo ile ellerini sık sık dezenfekte ettiğini, ayrıca vücut direncini artırmak için vitamin aldığını açıkladı.

BENGÜ: Evimizde bebeğimiz olduğu için biz çok daha fazla dikkat ediyoruz... AVM’lere veya kapalı yerlere mümkün olduğu kadar az girip çıkıyoruz... Babası da ben de dışarıda sadece selamlaşmaya gayret ediyoruz... Yanımızda dezenfektan taşıyoruz ve mutlaka sık sık ellerimizi yıkıyoruz.

ELLERİMİ 20 KERE YIKIYORUM



MERYEM UZERLİ: Sürekli uçağa biniyorum, sürekli yurtdışındayım. Korkmamaya çalışıyorum, bazen korku da hasta edebiliyor. Çünkü sürekli çok korkarsak vücut gücümüz düşer. O yüzden vücut gücümü artırarak, korkmamaya çalışıyorum. Çok vitamin tüketmeye çalışıyorum. Ellerimi günde 20 kere yıkıyorum.

Oyuncu ÇİĞDEM BATUR, maske takarak oyuncu ENİS ARIKAN ise ellerini düzenli olarak kolanyayla dezenfekte ederek virüsten korunmaya çalışıyor.