Yanımda Kal konusu nedir? Yanımda Kal filmi oyuncuları kimler?

Yanımda Kal filmi bu akşam ilk kez saat 20:00'da Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Romantik türdeki filmin yönetmen koltuğunda Mustafa Uğur Yağcıoğlu oturuyor. Çağlar Ertuğrul, Meriç Aral ve Murat Aygen'in başrollerinde yer aldığı Yanımda Kal filmi seyircisine keyifli dakikalar yaşatacak.

YANIMDA KAL KONUSU NEDİR?

Emir Kurt, genç bir iş adamıdır. İşçi sınıfı bir aileden gelen Emir’in hayatı çalışmakla geçer. Hayatındaki her şeyi geri plana atıp gece gündüz çalışarak sahip olduğu konuma ulaşır. Önemli bir yatırım bankasında çalışan Emir’in kendini sadece işe adaması onun insanlarla ilişki kurmakta zorlanmasına neden olur. Hayatı sadece işten ibaret olan Emir’in yaşamı Zeynep ile karşılaşması ile bambaşka bir hal alır. Zeynep, sokak şarkıcısı olan, neşe dolu genç bir kızdır. Bir tesadüf sonucu bir araya gelen Emir ve Zeynep kısa sürede birbirlerinin vazgeçilmezi haline gelir. Emir, Zeynep ile adeta hayata yeniden başlamıştır. Ancak çiftin bu mutluluğu Zeynep’in amansız bir hastalığa yakalanması ile yarım kalır.

YANIMDA KAL FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Çağlar Ertuğrul

Meriç Aral

Murat Aygen

Nilay Duru

Ege Aydan

Levent Sülün

Tuna Arman

Deniz Baytaş