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  3. Yamaç ve Nehir'in 'Erik Dalı' gösterisi Çukur'a damga vurdu!

Yamaç ve Nehir'in 'Erik Dalı' gösterisi Çukur'a damga vurdu!

Yamaç ve Nehir'in 'Erik Dalı' gösterisi Çukur'a damga vurdu!

Çukur dizisi dün akşam 3. sezon 4. bölümü ile ekranlara geldi. Diziye ise Yamaç ve Nehir'in 'Erik Dalı' gösterisi damga vurdu.

Çukur dizisinin 71. bölümü sosyal medyada yankılanmaya devam ediyor. Dizide Yamaç ve Nehir, sokak ortasında dans etmeye başlayınca güne damga vurdular. 

TAM NOT ALDI

Çukur’a geri dönen Nehir, "Önemli kararlar vermeden önce dans ederim" diyerek Yamaç’ı bir meydana götürdü. Müzik olmadan dans etmeye başlayan Nehir’e sonradan Yamaç da eşlik etti. Toplanan yüzlerce insanın içinde her müzik türünde dans eden Yamaç ve Nehir en son Erik Dalı türküsüyle oynadı. Çukur'a renkli anlar yaşatan Nehir ve Yamaç’ın Erik Dalı gösterisi diziseverlerden tam not aldı. İşte o anlar...

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