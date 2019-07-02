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  3. Yakışıklı oyuncu Gurur Aydoğan 2 gün sonra asker olacak

Yakışıklı oyuncu Gurur Aydoğan 2 gün sonra asker olacak

Yakışıklı oyuncu Gurur Aydoğan 2 gün sonra asker olacak

Başarılı oyuncu Gurur Aydoğan, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Aydoğan, "İki gün sonra askerlik görevimi yerine getirmek için Hatay’a gidiyorum. Alışverişimi yapıp, bavulumu hazırladım. Biraz heyecan var tabi, saçları da şimdiden kestirdim. Yakın çevremdeki arkadaşlarım beğendi. Bir süre saçlar böyle kalacak" dedi

Başarılı oyuncu Gurur Aydoğan, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Yalnız başına geldiği alışveriş merkezinde spor salonuna uğrayıp günlük sporunu yaptıktan sonra meydan katında gezintiye çıkan oyuncu, ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"BİR SÜRE SAÇLAR BÖYLE KALACAK"

Aydoğan, "İki gün sonra askerlik görevimi yerine getirmek için Hatay’a gidiyorum. Alışverişimi yapıp, bavulumu hazırladım. Biraz heyecan var tabi, saçları da şimdiden kestirdim. Yakın çevremdeki arkadaşlarım beğendi. Bir süre saçlar böyle kalacak" dedi.

(Habertürk)

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