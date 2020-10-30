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  • Yakın dostlar Kıvanç Tatlıtuğ ile Çağatay Ulusoy Bodrum tatilinde
30 Ekim 2020 Cuma 10:31 | Son Güncelleme:

Yakın dostlar Kıvanç Tatlıtuğ ile Çağatay Ulusoy Bodrum tatilinde

Yakın dostlar Kıvanç Tatlıtuğ ile Çağatay Ulusoy Bodrum tatilinde

Ünlü oyuncular Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy, önceki gün balık avlamak için Bodrum'a gitti. Birkaç gün Bodrum'da kalacak olan ikili, tekneyle dolaşarak balık tutacak.

Türkiye’nin en gözde iki jönü Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy’un dostluğu uzun yıllara dayanıyor. Sık sık bir araya gelen yakın dostlar, aynı hobileri de paylaştığından çok iyi anlaşıyor. Her ikisi de doğa tutkunu olan oyuncular, doğada yapılan her türlü aktiviteden keyif alıyor. İkilinin ortak tutkularından biri de balığa çıkmak...

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy, önceki gün de birlikte balık tutmak için Bodrum’a gitti. Tekneyle Marmaris ve Göcek’i turlamayı planlayan ikili, hem deniz keyfi yapacak hem de “olta atacak”. Bu arada “olta atacaklar” dediğime bakmayın, her ikisinin de dalgıçlık brövesi var ve genelde zıpkınla avlanıyorlar. Yakın zamanda dizi projeleri için sete girecek olan oyuncular, bu vesileyle yoğun iş temposu öncesinde stres atmış olacak.

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