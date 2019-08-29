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  3. Yakın dostlar Bergüzar Korel ve Doğa Rutkay birbirini takipten çıkardı

Yakın dostlar Bergüzar Korel ve Doğa Rutkay birbirini takipten çıkardı

Yakın dostlar Bergüzar Korel ve Doğa Rutkay birbirini takipten çıkardı

Yakın arkadaşlar Bergüzar Korel ile Doğa Rutkay'ın arasına kara kedi girdi. İki yakın dost, birbirlerini takipten çıkararak hayranlarını şaşırttı.

Uzun yıllardır yakın arkadaş olan oyuncu Bergüzar Korel ile meslektaşı Doğa Rutkay'ın arası açıldı. İyi ve kötü günlerde her zaman birbirlerinin yanında olan ikili, sosyal medyada birbirlerini takipten çıkardı. Kız kıza tatillere de giden Korel ile Rutkay'ın neden küstüğü ise henüz bilinmiyor.

"DOĞA HAYATTIR"

Ayrıca şimdilerde 3 aylık hamile olan Bergüzar Korel, yıllar önce Doğa Rutkay’ı "Doğa renktir, hayata bağlılık, hayattan alınan zevktir, kahkahadır. Deli haline aldanmayın, herkesten daha bağlıdır geleneklerine, annedir, dosttur. Şarap bitsin istemezsin Doğa’yla. Demlikteki çay hep kaynasın ya da gün hiç ağarmasın, o kadar sonsuzdur çünkü muhabbeti. Hayattır Doğa, var mı ötesi?" sözleriyle anlatmıştı.

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