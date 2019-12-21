Yağmur Ünal ile Fatih Aksoy'un çekeceği 'Baraj' dizisi için start verildi

Diziyi Türkan Şoray’ın kızı Yağmur Ünal ile Fatih Aksoy çekecek. Türkan Şoray ve Tarık Akan’ın oynadığı filmle aynı adı taşıyan dizinin 2020 sezonu hazırlıklarına başlandı. Dizinin senaryosunu Hasan Tolga Pulat kaleme almaya başladı. Bu arada Pulat’ın aynı zamanda yönetmen koltuğuna oturacağı öğrenildi. Dizinin oyuncu kadrosu için de cast görüşmeleri devam ediyor.