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  3. Yağmur Tanrısevsin'den Oğuzhan Koç sorusuna cevap!

Yağmur Tanrısevsin'den Oğuzhan Koç sorusuna cevap!

Yağmur Tanrısevsin'den Oğuzhan Koç sorusuna cevap!

Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak ve Yağmur Tanrısevsin, önceki akşam Etiler Serafina'da akşam yemeği yedi. Mekana sevgilisi Yağmur Tanrısevsin ile gelen Oğuzhan Koç, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yağmur Tanrısevsin'e geçtiğimiz günlerde yapılan bir etkinlikte sevgilisi Oğuzhan Koç ile yaptıkları düet soruldu. Gazetecilerin, ‘’Birlikte aynı projede yer alır mısınız?’’ sorusuna Tanrısevsin, ‘’Yok o sadece sosyal sorumluk için yapılan bir şeydi, öyle bir şey olmaz’’ dedi. 

'Çok farklı bir film olacak'

Oyuncu İbrahim Büyükak ise ‘’Yakında yeni bir sinema filmi ile beyazperde de olacağım. Film kadromuz tamamlandı. Komedi filmi olacak ama daha ismi belli değil. Ama bu film çok farklı olacak. Hem gülecek hem de eğleneceksiniz’’ dedi. Oyuncu, gazetecilerin çocukla ilgili sorularına ise, ‘’Her şey nasip kısmet’’ cevabını verdi.

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