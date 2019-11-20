Yağmur Tanrısevsin'den ayrılan Oğuzhan Koç'tan flaş hamle! Tek kalemde sildi

Oğuzhan Koç ile Yağmur Tanrısevsin, 4 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz haftalarda sonlandırmış ve hayranlarını şaşırtmıştı. Evlilik haberi beklerken ayrılık haberi gelen çiftin, yeniden bir araya gelip gelmeyeceği de merak konusuydu.

TÜM FOTOĞRAFLARI SİLDİ!

Ayrılsalar da Instagram'dan birbirlerini takip eden Oğuzhan Koç ve Yağmur Tanrısevsin, dün akşam hayranlarının son umutlarını da kırdı. Koç, sosyal medya hesabındaki tüm fotoğrafları sildi ve eski aşkını takipten çıkarttı.

Sosyal medyada şarkıcı için "Sıfırdan başlıyor" yorumları yapılırken, Tanrısevsin'in de Koç'u takipten çıkartması ilişkinin tamamen bittiğini gözler önüne serdi.