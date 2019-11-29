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  3. Yağmur Tanrısevsin'den ayrılan Oğuzhan Koç şimdi de evden taşındı! Kirası şoke etti

Yağmur Tanrısevsin'den ayrılan Oğuzhan Koç şimdi de evden taşındı! Kirası şoke etti

Yağmur Tanrısevsin'den ayrılan Oğuzhan Koç şimdi de evden taşındı! Kirası şoke etti

Oyuncu Yağmur Tanrısevsin ile şarkıcı Oğuzhan Koç, 5 yıllık ilişkilerini 45 gün önce sonlandırmıştı. Çiftin biten ilişkisiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Oğuzhan Koç 1 hafta önce oyuncu Demet Özdemir ile Emirgan’daki bir kulüpte görüntülendi. Demet Özdemir “Oğuzhan arkadaşım, beni o gece eve bıraktı. Yağmur’u çok seviyorum, onunla da arkadaşız. Hatta takipleşiyoruz” açıklaması yaptı.

ENGELİ BASTI!

Posta'dan Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Yağmur Tanrısevsin kendisini defalarca arayan Oğuzhan Koç’a cep telefonundan engeli bastı. Tanrısevsin, bir zamanlar yakın arkadaş olduğu Demet Özdemir’i de Instagram’da takipten çıkardı.

EVDEN TAŞINDI

Gelişmeler üzerine Oğuzhan Koç, Yağmur Tanrısevsin ile birlikte oturdukları Etiler’deki siteye bir arkadaşını gönderdi. Tüm eşyalarını toplattırdı. Kemerburgaz’dan kirası 15 bin TL olan bir villa tuttu.

Okların hedefindeki Demet Özdemir'in ise “Bu ayrılıkta sizin parmağınız var mı?” şeklinde soru soran takipçilerini engellediği gözlerden kaçmadı.


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