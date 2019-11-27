Yağmur Tanrısevsin resti çekti! Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'in görüntüleri dostuğu bitirdi

Ayrılığın ardından pişman olduğu konuşulan Koç'un, önceki gün Demet Özdemir'le bir mekanda samimi bir şekilde eğlendiği iddia edildi. Çıkışta objektiflere yakalanan ikilinin, yeni bir aşka yelken açtığı öne sürüldü.

DOSTUNU SİLDİ!

Bu yaşananların ardından gözler, Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi ve Demet Özdemir'in arkadaşı olan Yağmur Tanrısevsin'e çevrildi. Tanrısevsin, sıkı dostu olan Demet Özdemir'i takipten çıkararak resti çekti.