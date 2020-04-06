Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,768
  • 7,3086
  • 357.427
  • 91554.1
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Yağmur Tanrısevsin, Oğuzhan Koç ile barışma iddialarına verdiği yanıtla olay oldu!

Yağmur Tanrısevsin, Oğuzhan Koç ile barışma iddialarına verdiği yanıtla olay oldu!

Yağmur Tanrısevsin, Oğuzhan Koç ile barışma iddialarına verdiği yanıtla olay oldu!

Ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin, 7 yıldır aşk yaşadığı Oğuzhan Koç ile geçen aylarda ayrılmıştı. Çiftin yeniden barıştığı iddia edildi, Tanrısevsin'den jet hızıyla açıklama geldi.

2015 yılında aşk yaşamaya başlayan ve evlenecekleri düşünülen Oğuzhan Koç-Yağmur Tanrısevsin çifti, 2019 yılının ekim ayında yollarını ayırmıştı. Yaklaşık 7 aydır ayrı olan Yağmur Tanrısevsin ile Oğuzhan Koç'u ortak arkadaşlarının barıştırdığı, hatta ikilinin karantina günlerini birlikte geçirdiği iddia edilmişti. Çıkan haberlerin ardından Yağmur Tanrısevsin, Instagram'dan paylaştığı bir video ile iddiaları yalanladı.

Tanrısevsin şu paylaşımı yaptı: "Karantina günleri raporu... Gün; 20, ev nüfusu; bir anne, bir kız, iki poodle... Hazır ve nazır sağlık için evdeyiz. Her yazılan doğruyu yansıtmıyor bazen."


Derslerini takip edemeyen öğrencilere kaymakamlıktan televizyon hediye edildi

Derslerini takip edemeyen öğrencilere kaymakamlıktan televizyon hediye edildi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Evde 65 yaş üstü grubunu mutlu etmenin yolları

Çin'den sonra dünyada ilk kez plazma tedavisi Malatya'da yapıldı!