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  3. Yağmur Tanrısevsin ihaneti kaldıramadı! Hafızasını sildirecek

Yağmur Tanrısevsin ihaneti kaldıramadı! Hafızasını sildirecek

Yağmur Tanrısevsin ihaneti kaldıramadı! Hafızasını sildirecek

Yağmur Tanrısevsin'in, geçtiğimiz günlerde ayrıldığı sevgilisi Oğuzhan Koç'u unutmak için hafızasını sildireceği iddia edildi.

Oyuncu Yağmur Tanrısevsin ile 5 yıllık ilişkisini geçtiğimiz haftalarda sonlandıran Oğuzhan Koç'un, Tanrısevsin yakın arkadaşı Demet Özdemir ile yakınlaştığı iddia edildi. Bu iddialar sonrası Özdemir'i sosyal medyadan takipten çıkan oyuncunun, şimdilerde kendisini eve kapattığı öne sürüldü.

HAFIZASINI DA SİLDİRECEK!

2.Sayfa'nın haberine göre zor günlerden geçen Yağmur Tanrısevsin, son olarak Oğuzhan Koç'u unutmak ve kötü olayları hatırlamamak için radikal bir karar aldı. Tanrısevsin, hafızasını sildirmeye karar verdi. TMU veya TMS (Trans Manyetik Stimülasyon) denilen tedavi şekline başvurarak kötü anılardan kurtulacak.

Hafıza sildirme yöntemi, daha önce şarkıcı Ebru Polat ve oyuncu Merve Boluğur ile de gündeme gelmişti.


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