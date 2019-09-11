Yağmur Taktaş kaç yaşında? İşte Benim Stilim Yağmur Taktaş kimdir, nereli?

Yağmur Taktaş kimdir? sorusu arama motorunda en çok aranan konular arasında yer alyıor. Yağmur Taktaş bugün Kanal D ekranlarında yayınlanan İkinci Sayfa programına konuk oldu. Galatasaray'ın yeni transferi Emre Mor'un Yağmur Taktaş ile tanışmak için attığı mesajlar ortaya çıkmıştı ve magazin gündemine oturmuştu. İzleyiciler Yağmur Taktaş kimdir, kaç yaşında, nereli? diye merak ediyorsanız işte yanıtı..

YAĞMUR TAKTAŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Yağmur Taktaş, 1996 yılında dünyaya geldi. Adana'da Anadolu Lisesi mezunu.

Alışveriş yapmak, yemek yemek, yemek yapmak, arkadaşlarıyla sosyal aktiviteler yapmak en sevdiği şeyler arasında. Yağmur yılın ara ara bölümlerinde fitnesa yoğunlaşır. Gözlükler ve şapkalar Yağmur'un vazgeçilmezleri arasında.

Yumurtaya alerjisi var, asla yemiyor. Balık burcu. Ruh haline ve yerine göre giyinmeyi tercih ediyor.

Moda ve alışveriş bağımlısı. Dergi karıştırmak araştırmak ve bulmak tam ona göre. Yakın arkadaşlarının vazgeçilmezi.