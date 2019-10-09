Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8326
  • 6,4128
  • 280.819
  • 101356
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Yağmur Sarnıç'tan Emre Aşık'a bir şok daha! 100 Cumhuriyet altını mehir için...

Yağmur Sarnıç'tan Emre Aşık'a bir şok daha! 100 Cumhuriyet altını mehir için...

Yağmur Sarnıç'tan Emre Aşık'a bir şok daha! 100 Cumhuriyet altını mehir için...

Eski futbolcu Emre Aşık ile boşanma aşamasında olan Yağmur Sarnıç, Aşık'ın mehir bedelini ödemediğini iddia ederek 100 Cumhuriyet altını talep etti ve icra takibi başlattı.

Takvim'de yer alan habere göre; Eski futbolcu Emre Aşık ve çekişmeli boşanma aşamasında olduğu Yağmur Sarnıç arasında sular durulmuyor.

186 BİN LİRALIK İCRA TAKİBİ

Birbirlerini dava yağmuruna tutan ikiliden Sarnıç, bu kez de eşinin mehir (erkeğin evlenirken eşine verdiği para veya mal) taahhüdünü yerine getirmediğini iddia etti. Aşık'tan dini nikahta 100 Cumhuriyet altını isteyen Sarnıç, yaklaşık 186 bin liranın ödenmesi için eşine icra takibi başlattı. Kadın, boşanırken mehir talep edebiliyor.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Kenan İmirzalıoğlu trafiği birbirine kattı!
Yağmur Sarnıç'tan Emre Aşık'a bir şok daha!
'Kurşun' dizisinin ilk fragmanı yayınlandı
8 bin TL'lik cep telefonuyla ceviz kırdı, sosyal medyada olay oldu
Çağatay Ulusoy'un gurur gecesi

Milli Savunma Bakanlığı Türk Askerlerini Paylaştı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kaşıkçı Elması yeniden sergilenmeye başladı

İstanbul merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu