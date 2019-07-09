Yağmur Sarnıç eşini tehdit etti: Alengirli işlerini açıklarım

Günlerdir boşanma süreci ve çocuklarının velayet davasıyla gündemde olan Yağmur- Emre Aşık çifti, önceki gün telefonla televizyon programına bağlandı. Tehditlerin havada uçuştuğu programda Emre Aşık, “Yağmur bana icra yoluyla gelmen lazım dedi. Olaylar o yüzden o raddeye geldi. 15 günde görüş günü verildiği için zoruma gitti. Yağmur benimle hakaret ve tehdit içerikli konuşuyordu. Yağmur, ablamı darp ve tehdit etti. En büyük hatam Yağmur’a güvenmek oldu.

TEHDİTLER HAVADA UÇUŞTU

Beni uyaran arkadaşlarıma rağmen kararımı verdim. İyi giden ticari hayatım altüst oldu. Yağmur beni herkesten uzaklaştırdı. Ticari hayatımda çok kayıp oldu. Demek ki yaşanması gerekiyormuş. Benim de imtihanım bu. Yağmur’un yaptığı hataları gençliğine verdim” açıklamasını yaptı. Emre Aşık’ın bu sözleriyle çileden çıkan Yağmur Aşık ise davalı olduğu eşine “Ben madem bu kadar kötü bir kadındım, neden ablasının yaptığı usulsüzlükleri söylemiyor? Bu ev onun olamaz, ben ona her şekilde destek oldum. Benim psikolojimi bozan kendisi ve ailesi. Emre damgayı bana değil, çocuklara yapıştırdı. Senin alengirli işlerini anlatırsam görürsün” diyerek tehditler savurdu. Yağmur Aşık’ın tehditleri karşısında sessiz kalmayan Emre Aşık “Benim alnım ak” yanıtını verdi.

(Güneş)