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  3. Yağmur Sarıoğlu'ndan lüks dönüş: Şık değil miyiz?

Yağmur Sarıoğlu'ndan lüks dönüş: Şık değil miyiz?

Yağmur Sarıoğlu'ndan lüks dönüş: Şık değil miyiz"

Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, sosyal medyada paylaştığı lüks arabasıyla sahalara geri dönüş yaptı. Sarıoğlu 2,5 milyon TL'lik Lamborghini ile tepki çekmiş, sonrasında mütevazi araçlarla görüntülenmeye başlamıştı.

Sabri Sarıoğlu'nun hediye ettiği 2.5 milyon TL değerindeki Lamborghini ile gündeme gelen Yağmur Sarıoğlu yeni lüks aracıyla havalı bir dönüş yaptı. Uzun süredir mütevazi araçlarla görüntülenen Sarıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eskiyi aratmadı. 

Sabri Sarıoğlu, geçen yıl eşine 565 bin TL değerinde Porsche Cayene almıştı. Önceki gün bir araç kaplama firmasına giden Yağmur Sarıoğlu, cipinin rengini maviye döndürdü.

RENK DEĞİŞİMİ İÇİN 8 BİN 500 TL

Sadece renk değişikliği için cebinden 8 bin 500 TL çıkan Yağmur Sarıoğlu, aracı kaplanırken çektiği görüntüyü Instagram hesabından paylaştı.

"ŞIK DEĞİL MİYİZ?"

Lüks aracıyla çektiği son videosunda Sarıoğlu, takipçilerine "Şık değil miyiz" sorusunu sordu.

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