22 Ekim 2020 Perşembe 17:31 | Son Güncelleme:
Yağmur-Sabri Sarıoğlu çifti bebeklerinin yüzünü ilk kez gösterdi
Futbolcu Sabri Sarıoğlu ile pilot Yağmur Yılmaz, 2010 yılında dünyaevine girmişti. 10 yıllık evliliklerinde iki çocuğa sahip olan çift, geçtiğimiz haftalarda üçüncü oğullarını kucaklarına almıştı. Yağmur Sarıoğlu, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi ve ismini de açıkladı.
2010 yılında futbolcu Sabri Sarıoğlu evlenen pilot Yağmur Yılmaz, tekrar annelik heyecanı yaşadı. Sarp ve Sare adında iki çocuğu bulunan Sarıoğlu, geçen haftalarda üçüncü kez anne oldu.
YÜZÜNÜ İLK KEZ GÖSTERDİ
Sarıoğlu, doğumdan sonra oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi. Aile pozlarını Instagram'dan paylaşan Yağmur Sarıoğlu, bebeğinin ismini de açıklayarak "Tanıştırayım, küçük oğlumuz Saran" mesajını not düştü. Sarıoğlu ailesinin pozlarına beğeni yağdı.