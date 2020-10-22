  • $7,9235
  • 9,3749
  • 483.001
  • 1200.19
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Magazin
  • Yağmur-Sabri Sarıoğlu çifti bebeklerinin yüzünü ilk kez gösterdi
22 Ekim 2020 Perşembe 17:31 | Son Güncelleme:

Yağmur-Sabri Sarıoğlu çifti bebeklerinin yüzünü ilk kez gösterdi

Yağmur-Sabri Sarıoğlu çifti bebeklerinin yüzünü ilk kez gösterdi

Futbolcu Sabri Sarıoğlu ile pilot Yağmur Yılmaz, 2010 yılında dünyaevine girmişti. 10 yıllık evliliklerinde iki çocuğa sahip olan çift, geçtiğimiz haftalarda üçüncü oğullarını kucaklarına almıştı. Yağmur Sarıoğlu, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi ve ismini de açıkladı.

2010 yılında futbolcu Sabri Sarıoğlu evlenen pilot Yağmur Yılmaz, tekrar annelik heyecanı yaşadı. Sarp ve Sare adında iki çocuğu bulunan Sarıoğlu, geçen haftalarda üçüncü kez anne oldu.

YÜZÜNÜ İLK KEZ GÖSTERDİ

Sarıoğlu, doğumdan sonra oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi. Aile pozlarını Instagram'dan paylaşan Yağmur Sarıoğlu, bebeğinin ismini de açıklayarak "Tanıştırayım, küçük oğlumuz Saran" mesajını not düştü. Sarıoğlu ailesinin pozlarına beğeni yağdı.

<p>Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı son dakika açıklamasında, 'Ateş Serbest-2020' faaliyetinde he

TSK'nın 'Ateş Serbest-2020' faaliyeti gerçekleştirildi: Hedefler tam isabetle vuruldu

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Çorum'da baraj gölünde kadın cesedi bulundu

Şanlıurfa'da bulunan Göbeklitepe'ye ziyaretçi akını

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.