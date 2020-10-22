Yağmur-Sabri Sarıoğlu çifti bebeklerinin yüzünü ilk kez gösterdi

2010 yılında futbolcu Sabri Sarıoğlu evlenen pilot Yağmur Yılmaz, tekrar annelik heyecanı yaşadı. Sarp ve Sare adında iki çocuğu bulunan Sarıoğlu, geçen haftalarda üçüncü kez anne oldu.

YÜZÜNÜ İLK KEZ GÖSTERDİ

Sarıoğlu, doğumdan sonra oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi. Aile pozlarını Instagram'dan paylaşan Yağmur Sarıoğlu, bebeğinin ismini de açıklayarak "Tanıştırayım, küçük oğlumuz Saran" mesajını not düştü. Sarıoğlu ailesinin pozlarına beğeni yağdı.