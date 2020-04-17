Yağmur Kıyamet Çiçeği nerede çekildi? Yağmur Kıyamet Çiçeği konusu nedir, oyuncuları kimler?

Yağmur Kıyamet Çiçeği filmi oyuncuları ve konusu ile ekran başındakilerin dikkatini çekmeyi başardı. Yönetmenliğini Onur Aydın’ın üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Engin Hepileri, Elena Viunova, Erkan Kolçak Köstendil, Altan Erkekli gibi isimler yer alıyor. Filmde Kazım Koyuncu’nun hayatı ve Çernobil felaketi anlatılıyor. İşte Yağmur Kıyamet Çiçeği filmi konusu ve oyuncuları...



YAĞMUR: KIYAMET ÇİÇEĞİ KONUSU NE?

Yakın zaman tarihimizin en büyük felaketlerinden biri olarak gösterilen Çernobil faciasından sonra eşini kanserden kaybeden Elena, oğlunun da aynı hastalıktan müzdarip olduğunu öğrenince çareyi tedavi için Türkiye’ye gelmekte bulur. Elena Trabzon’da tedavi süreciyle uğraşırken, bir gün Trabzonspor’da oynama hayaliyle yanıp tutuşan futbolcu Şenol ile tanışır. Şenol sonuna düşünmeden ilk görüşte kadına aşık olur...

Öte yandan 1995-1996 futbol liginde şampiyonluğa doğru giden Trabzonspor son, maçta şampiyonluğu kaybedince, amigo Ahmet’in de dünyası başına yıkılır... Bir diğer yanda ise sesi ve kişiliği ile milyonlarca insanın gönlünde taht kuran Kazım Koyuncu vardır. Bir Çernobil mağduru olarak kanserden yaşamını kaybeden Koyuncu yöre halkının sesi gibidir…

YAĞMUR KIYAMET ÇİÇEĞİ NEREDE ÇEKİLDİ?

17 Nisan Cuma akşamı Show Tv ekranlarında yayınlanan Yağmur Kıyamet Çiçeği filmi çekimleri Trabzon’da gerçekleştirilmiştir.

YAĞMUR KIYAMET ÇİÇEĞİ OYUNCULARI

Yağmur Kıyamet Çiçeği filmi oyuncu kadrosunda Engin Hepileri, Elena Viunova, Erkan Kolçak Köstendil, Devrim Saltoğlu, Altan Erkekli, Sevtap Özaltun, Settar Tanrıöğen ve Devrim Yakut gibi isimler yer alıyor.