Yağmur Aşık'ın 'Yüzüne kezzap atacağım' tehdidini affetmedi: İki yıl hapsi isteniyor!

Emre Aşık, boşanma aşamasındaki eşi Yağmur Aşık'ı çocuklarını darbettiği ve kötü davrandığı gerekçesiyle mahkemeye vermişti. Çocukların darbedildiğini gösteren fotoğraflarına rağmen anne Aşık, suçlamayı reddetmişti.

TANIKLIK ETMİŞTİ

Oğlunun eğitim gördüğü okulun müdürü Asiye K., küçük E.'nin yaşadığı psikolojik bunalıma tanıklık ettiğini söyleyip şahit olarak ifade vermişti.



Sabah gazetesinin haberine göre; okul müdürü Asiye K., geçtiğimiz günlerde savcılığa başvurarak, Yağmur Aşık tarafından tehdit edildiğini belirtti.

'YÜZÜNE KEZZAP ATACAĞIM, OKULU YAKACAĞIM' DİYE TEHDİT ETTİ

Asiye K., "Beni önce 'Kadınsın, başına her türlü iş gelir' diye, sonra da 'Yüzüne kezzap atacağım, okulu yakacağım' diye tehdit etti" ifadelerini kullandı.



UZLAŞMAK İSTEMEDİ

Okul müdürü uzlaşmayı kabul etmeyince Yağmur Aşık hakkında iki yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Yağmur Aşık'ın okul müdürüne savurduğu tehditler:



"Biz karı-kocayız, aile işlerine karışma, yalnız bir kadınsın, başına her türlü iş gelebilir."



"Seni dağa kaldırtacağım, çırılçıplak serserilere leş edeceğim. Ailene ve yakınlarına zarar vereceğim, yüzüne kezzap atıp okulunu yakacağım."