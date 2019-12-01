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Yabancı filmlere Türkiye'den teşvik

Yabancı filmlere Türkiye'den teşvik

Yeni Sinema Kanunu’yla Türkiye’de çekilecek yabancı yapımlara, harcadıkları tutarın yüzde 30’u geri ödenecek. Böylelikle Türkiye’nin tarihi dünyaya tanıtılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, “Yabancı Film Yapım Desteği” ile “Dizi Film Desteği” başvuruları kabul edilmeye başlandı. Uzun metrajlı sinema filmi, belgesel ve dizi film türlerinde Türkiye’de çekilecek yabancı yapımlara, ülkede harcadıkları tutarın yüzde 30’una kadarı teşvik olarak geri ödenecek. Son dönemde ‘Charlie’nin Melekleri’, ‘Inferno’, ‘Argo’ ve ‘James Bond Skyfall’ gibi dünyaca ünlü yapımlara ev sahipliği yapan Türkiye’nin, yeni teşviklerle önemli çekim merkezlerinden biri olması hedefleniyor. 

TÜRK KÜLTÜRÜ TANITILACAK 

Teşvik sistemiyle Türkiye’nin tarihi ve kültürel değerlerinin dünya sinema izleyicisine ulaştırılması amaçlanıyor. Bu kapsamda 150’den fazla ülkeye ihraç edilen Türk dizilerini de teşvik edecek Bakanlık, Türk kültürünün uluslararası tanıtımına katkı sağlayacak nitelikteki dizi filmlere de ilk kez destek verecek. Çalışma kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Ticaret Odası işbirliğiyle, yabancı film yapımcıları için rehber niteliği taşıyacak bir de web portalı oluşturuldu. 


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