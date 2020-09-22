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22 Eylül 2020 Salı 21:43 | Son Güncelleme:

X The End Time filmi için Hollywood yıldızları Türkiye'ye geliyor

X The End Time filmi için Hollywood yıldızları Türkiye'ye geliyor

Bir kısmı Türkiye'de çekilecek olan X The End Time filmi için Hollywood yıldızları İzmir'e gelecek.

Yönetmen ve yapımcı Sean GK’nin önderliğinde çekilecek olan yapımda Terminatör filminin oyuncusu Kristanna Loken, Testere filminin başarılı dedektifi Costas Mandylor ve Tom Tidiman rol alıyor. Filmin fragman çekimleri Selçuk ve Seferihisar’da yapılacak. Üç gün boyunca İzmir’de olacak ünlüler, fırsat buldukça bölgenin tarihi yerlerini gezecek.

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