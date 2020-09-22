X The End Time filmi için Hollywood yıldızları Türkiye'ye geliyor

Yönetmen ve yapımcı Sean GK’nin önderliğinde çekilecek olan yapımda Terminatör filminin oyuncusu Kristanna Loken, Testere filminin başarılı dedektifi Costas Mandylor ve Tom Tidiman rol alıyor. Filmin fragman çekimleri Selçuk ve Seferihisar’da yapılacak. Üç gün boyunca İzmir’de olacak ünlüler, fırsat buldukça bölgenin tarihi yerlerini gezecek.