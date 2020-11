Wonder Woman 1984 ne zaman yayınlanacak? Wonder Woman 1984 yayın tarihi belli oldu!

Wonder Woman 1984 ne zaman yayınlanacak? Bir dönem damgasını vuran Wonder Woman yeniden vizyona giriyor. Koronavirüs salgını sonrası yayın tarihi ertelenen filmde Chris Pine ve Gal Gadot yer alan oyuncular arasında. Wonder Woman 1984 yayın tarihi hakkında son bilgiyi HBO Max dijital streaming platformu açıkladı.

WONDER WOMAN 1984 NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Gal Gadot'nun başrolünde oynadığı Wonder Woman 1984 için yeni bir karar verdi. Film, 25 Aralık tarihinde Amerika'da vizyona girerken aynı anda HBO Max dijital streaming platformu üzerinden yayında olacak.





Tüm dünyayı saran koronavirüse rağmen Wonder Woman 1984'ün sinemalarda gösterimini yapacak olması hakkında bir değişikliğe gidilmedi. Amerika dışındaki ülkelerde film sinemalarda izleyici karşısına çıkacak.

Patty Jenkins yönetmenliğindeki Wonder Woman 1984 filminin Türkiye'deki vizyon tarihi henüz belli değil. Geçtiğimiz günlerde yapılan resmi açıklamaya göre Aralık ayının sonuna kadar sinemalarımız kapalı olacak.

Wonder Woman 1984 KONUSU NEDİR?

Wonder Woman 1984, 1980'lerin ortasında geçiyor yeni tehlikeler ve müttefiklerle karşı karşıya olan Wonder Woman’ın maceralarını konu ediyor. Wonder Woman lakaplı Diana Prince, bu kez iki yeni düşmanla karşı karşıyadır; varlıklı iş insanı Max Lord ve bir trajediden sonra kötü adam haline gelen Cheetah. Bu sırada Steve Trevor, şaşırtıcı ve beklenmedik bir şekilde hayata geri döner.