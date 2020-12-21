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  • Wolverine karakteriyle tanınan Hugh Jackman'dan çalışanlara milyonluk hediye!
21 Aralık 2020 Pazartesi 12:52 | Son Güncelleme:

Wolverine karakteriyle tanınan Hugh Jackman'dan çalışanlara milyonluk hediye!

Wolverine karakteriyle tanınan Hugh Jackman'dan çalışanlara milyonluk hediye!

X-Men filmlerinde canlandırdığı Wolverine karakteriyle akıllara kazınan Hugh Jackman reklam yüzü olduğu ayakkabı firması çalışanlarına 1,2 milyon dolarlık nakit para hediye etti. Yüzde beş hisse sahibi olduğu Avustralyalı firmanın 900 çalışanına yılbaşı için nakit para hediye eden ünlü oyuncu büyük takdir topladı.

Avustralyalı ünlü aktör Hugh Jackman hissedarı olduğu şirket çalışanlarını unutmadı. Canlandırdığı tarihi karakterler ve süper kahramanlar ile dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip olan oyuncu Hugh Jackman R.M. Williams adlı ayakkabı firmasının çalışanlarına toplam 1,2 milyon dolar hediye etti.

The Courier Mail’in haberine göre, 51 yaşındaki aktör, yüzde beş hisse sahibi olduğu Avustralyalı firmanın 900 çalışanına Noel için nakit para hediye etti. Şirket çalışanlarının her birine ‘bir hissedar’ tarafından 1300’er dolarlık Noel hediyesi verildiği belirtildi. The Courier Mail, bu hissedarın, şirketteki hissesini ekim ayında satan Hugh olduğunu öne sürdü.

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