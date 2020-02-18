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  3. Wilma Elles 'Kapı' filminde başrol oynayacak

Wilma Elles 'Kapı' filminde başrol oynayacak

Wilma Elles 'Kapı' filminde başrol oynayacak

Yapımcılığını Star medya ve genç yapımcı Fatih Başkıran’ın yapacağı “Kapı“ isimli sinema filminin cast çalışmalarına başlandı.

İlk olarak en son Kanal D’de yayınlanan İkizler Memocan dizisinde oynayan güzel oyuncu Melis Değirmenci'te, daha sonra da başarılı oyuncu Willma Elles’e  teklif götürüldü.

Geçtiğimiz günlerde genç yapımcı Fatih Başkıran, Wilma Elles ve güzel oyuncu Melis Değirmenci  ile bir araya geldi. Başkıran, "Cast çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor 'Kapı' filmimizde güzel bir karakter için Wilma Elles ve Melis Değirmenci ile bir araya geldik. Her ikisi de mesleklerinde başarılı oyuncular, umarım Wilma hanım ve Melis hanım oynacacağı karakteri beğenir" dedi.


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