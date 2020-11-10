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10 Kasım 2020 Salı 16:37 | Son Güncelleme:

Wentworth Miller açıkladı! 'Prison Break' sevenlerine kötü haber

Wentworth Miller açıkladı! 'Prison Break' sevenlerine kötü haber

Ünlü oyuncu Wentworth Miller, başrol oynadığı 'Prison Break' dizisinin devam etmeyeceğini açıkladı. Dizinin diğer başrolü Dominic Purcell ise geçtiğimiz aylarda 6'ncı sezonun çekileceğini söylemişti.

'Prison Break' ile ilgili belirsizlik sürüyor. 'Michael Scofield' karaktaeine hayat veren dizinin başrollerinden Wentworth Miller, uzun süredir konuşulan yeni sezonla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından bir kullanıcıya cevap veren Miller, 6'ncı sezonun olmayacağını belirtti.

2017 yılında beşinci sezonuyla geri dönen 'Prison Break'le ilgili FOX kanalından yeni sezonun şimdilik gündemde olmadığı açıklaması gelmişti. Ancak o günden beri yeni bir sezonun gelebileceği veya farklı başroller eşliğinde yeniden çekilebileceği konuşuluyor. Son olarak dizinin başrollerinden Dominic Purcell de altıncı sezonun çekileceğini söylemişti.

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