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  3. Vuslat'ta flaş ayrılık! Dizinin Fırat'ı Baran Bölükbaşı kadrodan ayrılıyor

Vuslat'ta flaş ayrılık! Dizinin Fırat'ı Baran Bölükbaşı kadrodan ayrılıyor

Vuslat'ta flaş ayrılık! Dizinin Fırat'ı Baran Bölükbaşı kadrodan ayrılıyor

TRT1 ekranlarının sevilen dizilerinden Vuslat'ta flaş bir gelişme yaşandı. Diziye önemli bir karakterin veda edeceği öğrenildi.

A23 Medya imzalı Vuslat dizisinin kadrosundan bir ayrılık yaşanacak. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kadir Doğulu, Devrim Özkan ve Mehmet Özgür'ün başrolünü paylaştıkları dizinin ana karakterlerinden Fırat'a hayat veren yakışıklı oyuncu Baran Bölükbaşı "Vuslat"a veda edecek.

Aynı zamanda müzisyen kimliğiyle de adından söz ettiren Bölükbaşı, 41. bölümde ekipten ayrılacak.

Pelin Uluksar, Erdem Akakçe, Gamze Süner Atay, Murat Karasu, Osman Alkaş ve Gözde Kaya gibi oyuncuları buluşturan dizinin ana hikayesi Betül Yağsağan imzası taşıyor. Aybars Bora Kahyaoğlu ve Selman Kılıçarslan'ın yazdığı dizi 2 sezondur TRT1'de ekrana geliyor.


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