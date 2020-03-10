Vuslat'ın yıldızı Kadir Doğulu'dan duygusal veda videosu! Vuslat neden final yaptı?

TRT1 ekranında pazartesi akşamları yayınlanan Vuslat dizisi, 9 Mart günü 44. bölümüyle birlikte final yaparak veda etti. Kadir Doğulu, Devrim Özkan, Mehmet Özgür, Pelin Uluksar, Ümit Kantarcılar gibi önemli isimleri kadrosunda buluşturan Vuslat’ın finalinin ardından Kadir Doğulu, instagram hesabından veda videosu paylaştı.

'HAKİKAT ELBET BİR GÜN'

Özel olarak hazırlanan veda videosunda oynadığı Aziz karakterini izleyicilerin bir noktaya taşıdığını anlatan Kadir Doğulu, tüm ekip arkadaşları ile birlikte Vuslat hayranlarına veda etti. Doğulu, "Hakikat elbet bir gün" notuyla paylaştığı videoda “Bizi anladınız, o yüzden size çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Feride karakterine hayat veren Devrim Özkan da videoda “İşte ekip biziz.Ve kendini bu ekibe dahil eden herkese teşekkürü borç biliriz” dedi.

VUSLAT NEDEN FİNAL YAPTI?

TRT 1 ekranlarında 7 Ocak 2019 tarihinde yayın hayatına başlayan Vuslat dizisi 9 Mart 2020 tarihi itibarıyla ekranlara veda etti. 44 bölüm süren dizinin neden final yaptığıyla ilgili dizi yapımcıları tarafından resmi bir açıklama gelmedi.