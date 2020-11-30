Vuslat'ın Sultan'ı Gözde Kaya Ramo dizisinin kadrosunda!

Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç’in başrollerini paylatığı Ramo dizisinde son haftalarda reytingler iyi geliyor. İkinci sezonu ile izleyicileri daha da çok kendisine bağlayan Ramo’ya yeni bir oyuncu daha katılıyor. En son TRT1’de Şubat ayında final yapan Vuslat dizisinde rol alan Gözde Kaya, Ramo’da farklı bir rolle izleyici karşısına çıkacak.

Gözde Kaya, Çilek Kokusu isimli dizideki Çağla karakteri ile akıllarda kalmıştı. Oyuncu sonrasında ise Payitaht Abdülhamid dizisinde Hatice Sultan karakterine hayat verdi. Ardından ise yine TRT1 ekranında bu sefer de Kadir Doğulu’nun başrolünde yer aldığı Vuslat’ta Sultan Korkmazer olarak izledik.

Gözde Kaya, Ramo dizisine Nadya isimli bir karakterle geldi. Rus mafya liderinin eşine hayat verecek olan oyuncunun rolü ve performansı da merakla bekleniyor.

Oyunculuğa başlama hikayesi konusunda şansın yanında olduğunu söyleyen Gözde Kaya, “Oyun verdiğim esnada da zaten kötü gittiğimi düşündüğüm için kendimi salmıştım meğerse aradıkları o rahatlıkmış” diye konuşmuştu.