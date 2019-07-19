Vurgun dizisinin yıldızı Erkan Petekkaya VIP aracını satılığa çıkardı!

Galeriye verdiği aracın içindeki tuvalet ve banyo detayı ise şaşırttı. 265 bin lira istediği aracının ilanında ise “Erkan Petekkaya’ya ait süper lüks motokaravan” açıklaması yer aldı.



ERKAN PETEKKAYA KİMDİR?

Erkan Petekkaya, 11 Aralık 1970 yılında Elazığ’da dünyaya gelmiştir. Aslen Diyarbakırlıdır. Çocukluğu İstanbul’da geçmiştir. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı'ndan mezundur. 1998 yılında Güzel Günler dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

1993 yılından bu yana Devlet Tiyatroları'nda kadrolu oyuncu olarak sahne almaktadır. 2003 yılında Didem Petekkaya ile evlenen Erkan Petekkaya'nın Cem Cano Petekkaya isminde bir erkek çocuğu vardır.

Paramparça, Dila Hanım, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Hanımın Çiftliği, Beyaz Gelincik, Japonyalı Gelin, Bedel ve Aynalı Tahir gibi dizilerde rol alan Erkan Petekkaya geçtiğimiz sezın FOX TV ekranlarında yayınlanmakta olan Vurgun dizisinde Kemal karakterine hayat vermiştir. Erkan Petekkaya 1.89 metre boyunda, 82 kilo ve yay burcudur.