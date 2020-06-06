Volkan-Zeynep Demirel çiftinin 1 milyonluk kebap keyfi!

Fenerbahçeli Volkan Demirel eşi Zeynep Sever Demirel ile önceki akşam Nişantaşı’na giderek bir restoranda kebap keyfi yaptı. Haftanın her günü spor yaptıkları için rejimi de bozmadılar. Çıkışta poz veren çift tarzları ve 1 milyon TL’lik Aston Martin araçlarıyla çok havalıydılar.

Volkan Demirel ile 2009 Belçika Güzeli Zeynep Sever, Eylül 2010’da nikah masasına oturmuştu. Kızları Yade 8 Şubat 2013’te, Yeda da Eylül 2017’de dünyaya gelmişti.