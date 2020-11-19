Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel takipçilerinin isteğiyle imaj değiştirdi!

Zeynep Demirel sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Takipçileriyle de sürekli bağlantı halinde olan Demirel, imajında yapacağı bir değişiklik için bile onlara danışıyor.

Pandemide siyah saçlarını kızıla boyayan Demirel bu kez yıllar önceki haline dönmek istedi, sarışınlığa geçmeye karar verdi. Üç halini de yayınlayıp “Sizce hangisi?” diye sordu.

YENİDEN SARIŞIN OLDU

Zeynep Demirel’in oy birliğiyle sarışın olmasına karar verildi. Daha önce evde kendi saçlarını boyayan Demirel, kızıla dönmüştü. Takipçileri, "Kızıldan vazgeç!” dedi. Sarı saçlar kazandı.