Vizyonda bu hafta

Kuş ve Domuz Adaları büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Yaşadıkları yeri korumak için harekete geçen Red, Chuck, Bomba ve Yüce Kartal bir süper takım oluşturmaya karar verir. Chuck’ın kız kardeşi Silver’ı da takıma alan ekip, istikrarsız bir ateşkes başlatmak ve yurtlarını kurtarmak için domuz Leonard, asistanı Courtney ve teknik uzman domuz Garry ile de işbirliği yapar. Güçlerini birleştiren ekip, tehlike altında bulunan yurtlarını kurtarabilecekler midir?

Yön: Thurop Van Orman

Ses: Yekta Kopan, Aysun Topar, Özlem Abacı

Tür: Animasyon

IMDB: 6,6

Kaçış Oyunu

Film, ‘Paranoya’ adındaki bir kaçış oyununa katılan iki arkadaşın yaşadıklarını konu ediyor. En büyük kaçış oyunu Paranoya’ya hoş geldiniz. Oyunda sadece iki kural var. Birincisi, oyundaki hiçbir şey gerçek değil, ikincisi ise içinizden biri kişi ölecek. Oyun tutkunu olan Lucas ve Chloe da bu çok özel olan kaçış oyunu Paranoya’ya katılmaya karar verir. İlk bilmeceyi başarıyla çözen ikili, terk edilmiş bir akıl hastanesine götürülür.

Yön: Jacques Kluger

Oyn: Charley Palmer Rothwell, Roxane Mesquida

Tür: Korku

IMDB: 3,7

Gece Kuşu

Katherine Newbury, gece yarısı talk show programının öncülerindendir. Kariyerinin zirvesinde olan Newbury, kadınlardan nefret eden bir kadın olmakla suçlanmaktadır. Hakkındaki iddiaların başarısına gölge düşürmesini istemeyen Katherine Newbury, çıkan söylentilerin doğru olmadığını kanıtlamaya karar verir.

Yön: Nisha Ganatra

Oyn: Emma Thompson, Mindy Kaling, John Lithgow

Tür: Komedi

IMBD: 6,5

Sır Tutabilir Misin?

Genç bir kadın olan Emma’nın uçak korkusu vardır ve bir iş seyahatinden döndüğü sırada büyük bir paniğe kapılır. Uçakta yaşanan sarsıntılar sonucu korkan Emma, ölmeden önce kendisine sakladığı sırları paylaşmak ister. Son anlarını yaşadığını düşünen Emma, yanında bulunan adamın bir yabancı olduğunu düşünerek ona en özel sırlarını anlatır. Ancak adam aslında ona yabancı değildir.

Yön: Elise Duran

Oyn: Alexandra Daddario, Tyler Hoechlin, Kimiko Glenn

Tür: Romantik

Sesinde Aşk Var

Film, hayatına yön vermesi gereken bir dönemde âşık olmasıyla tüm dengesi bozulan genç bir kızın hikâyesini konu ediyor. 17 yaşındaki Deniz, anne ve babasını küçük yaşta kaybetmesinin ardından dedesiyle birlikte büyür. Hayattaki en büyük zevki şarkı söylemek olan Deniz, dedesi Şükrü’nün yaptığı baskıyla bu yeteneğinden uzaklaşarak kendisini dersine verir. Ancak Rüzgar adındaki bir öğrenciyle tanışmasıyla hayatı bambaşka bir hal alır.

Yön: Osman Taşçı

Oyn: Burak Tozkoparan, Hayal Köseoğlu

Tür: Romantik

Küçük Beyaz Yalanlar Devam Ediyor

Max, hayatına deniz kenarında bir yerde devam etmek için sevdiklerini ardında bırakarak yeni hayatına adım atar. Bu durum geçmişte birçok anıyı paylaştığı arkadaşları ile arasına mesafe girmesine neden olur. Max, aradan geçen birkaç yıl sonra doğum gününde büyük bir sürprizle karşılaşır. Yıllardır görüşmediği arkadaşları Max’ın doğum günü için toplanıp evine ziyerete gelmiştir.

Yön: Guillaume Canet

Oyn: François Cluzet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche

Tür: Dramatik

IMDB: 6,7