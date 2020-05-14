Virüs onları da vurdu! Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu düğünü iptal ettiler
Ünlü oyuncu ve sunucu Hande Ataizi, bir süredir aşk yaşadığı Dinç Aydoğdu ile bu ay Fransa Marsilya'da nikah masasına oturacaktı. Ancak koronavirüs salgını bütük planları suya düşürdü. Çift, düğünü iptal etti.
6 yaşındaki Hande Ataizi, üçüncü evliliğini, geçen yazdan beri aşk yaşadığı 26 yaşındaki Dinç Aydoğdu ile bu ay Fransa Marsilya’da yapacaktı. Ancak, koronavirüs salgını sebebiyle hayalleri yarım kaldı.
"SAĞLIK OLSUN"
Sevgililer, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Hande Ataizi, nikaha dair sorulara; "Akışına bıraktık, acele etmeye gerek yok. Her şeyin başı önce sağlık.” yanıtını vermekle yetindi.
Birçok ünlünün aksine Instagram hesabından yemek yaparken hiç fotoğraf paylaşmayan Hande Ataizi, “Benim mutfakla pek aram yok çünkü. Geçen pizza yaptım, onu da elime yüzüme bulaştırdım.” demişti.