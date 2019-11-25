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  3. Vina ne demek? Müge Boz'un kızının ismi Vina'nın anlamı nedir?

Vina ne demek? Müge Boz'un kızının ismi Vina'nın anlamı nedir?

Vina ne demek" Müge Boz'un kızının ismi Vina'nın anlamı nedir"

Vina ne demek? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Müge Boz ve Caner Erdeniz'in bebeği dünyaya geldi. Cinsiyetini doğumda öğrendikleri bebeklerine Vina ismini koydu. Vatandaşlar Müge Boz'un kızının ismi Vina'nın anlamı nedir? merak ediyor. İşte Vina'nın anlamı..

Vina ne demek? sorusu merak edilen konular arasında girdi.  Müge Boz ve Caner Erdeniz çifti, cinsiyetini doğumda öğrendikleri kızlarına Vina ismini erdi. İsim haberlerinin ardından Vina’nın anlamı merak edildi. Müge Boz'un kızının ismi Vina'nın anlamı nedir? diye araştıranlar için işte Vina'nın anlamı..

VİNA NE DEMEK?

Müge Boz ve Caner Erdeniz bebeklerine Vina ismini verdi. İkilinin çok sevdiği Norveççe bir şarkıdan geldiği öğrenilen Vina isminin 'biz şimdi' anlamına geldiği öğrenildi.

Vina ismi sevilen arkadaş demektir. Farsça siyah üzüm anlamına gelen Vina'nın kökeni İngilizcedir.


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