Vina ne demek? Müge Boz'un kızının ismi Vina'nın anlamı nedir?

Vina ne demek? sorusu merak edilen konular arasında girdi. Müge Boz ve Caner Erdeniz çifti, cinsiyetini doğumda öğrendikleri kızlarına Vina ismini erdi. İsim haberlerinin ardından Vina’nın anlamı merak edildi. Müge Boz'un kızının ismi Vina'nın anlamı nedir? diye araştıranlar için işte Vina'nın anlamı..

VİNA NE DEMEK?

Müge Boz ve Caner Erdeniz bebeklerine Vina ismini verdi. İkilinin çok sevdiği Norveççe bir şarkıdan geldiği öğrenilen Vina isminin 'biz şimdi' anlamına geldiği öğrenildi.

Vina ismi sevilen arkadaş demektir. Farsça siyah üzüm anlamına gelen Vina'nın kökeni İngilizcedir.