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  • Vildan Atasever yeni filmi 'Sadece Farklı'daki rolü hakkında konuştu
26 Ekim 2020 Pazartesi 19:47 | Son Güncelleme:

Vildan Atasever yeni filmi 'Sadece Farklı'daki rolü hakkında konuştu

Vildan Atasever yeni filmi 'Sadece Farklı'daki rolü hakkında konuştu

Boğaziçi Film Festivali kapsamında ‘Sadece Farklı' adlı sinema filminin gösterimi Beyoğlu Sineması'nda gerçekleşti.

Ahmet Sönmez’in otistik bir babayla normal oğlunun hikayesine odaklanan filmde Ömer Akgüllü, Vildan Atasever ve Aybars Kartal Özson oynuyor. Filmde fedakar bir kadını oynayan Vildan Atasever, “Kadınların her zaman evliliklerindeki ilişkilerinde yaşadıkları durumu düşünerek empati kurmaya çalıştım. Biz kadınların çok fazla emek verdiğini düşünüyorum her şey için. Anlaşılmadığımızı da düşünüyorum” dedi. 

<p>Editör: Ezgi Aşık <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr</a></p><

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