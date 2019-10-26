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  3. Vildan Atasever: 'Önemli olan filmden izleyiciye bir şeyler kalması'

Vildan Atasever: 'Önemli olan filmden izleyiciye bir şeyler kalması'

Vildan Atasever: 'Önemli olan filmden izleyiciye bir şeyler kalması'

Yönetmenliğini Murat Pay’ın üstlendiği “Dilsiz” filmi, Türkiye’de ilk kez sinemaseverlerle buluştu.

Atlas Sineması’nda 7. Boğaziçi Film Festivali “Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması” kapsamında yapılan gösterimin ardından, film ekibi soruları yanıtladı.

Yapımın başarısında en büyük payın film ekibine ait olduğuna işaret eden yönetmen, hikâyenin günümüzde geçtiğini söyledi.  Vildan Atasever ise “Filmimizden size kalan neyse, hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı. 

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