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Vildan Atasever yeniden evleniyor

Vildan Atasever yeniden evleniyor

Ünlü oyuncu Vildan Atasever evlenmeye hazırlanıyor. Instagram hesabından elinde kahve tepsisiyle görünen Vildan Atasever’in kiminle evleneceği ise henüz meçhul.

Son yılların en yetenekli oyuncularından biri olan 37 yaşındaki Vildan Atasever 2010 yılında İsmail Hacıoğlu evlenmiş bu birlikteliği 5 yıl sürmüştü.

Vildan Atasever tepkili, kahveli fotoğrafını Instagram’dan “Adettendir dediler tuzlu kahveyi içirdik” notuyla paylaştı.

Yeniden evlenen Vildan Atasever ile ilgili detaylar… Kiminle evleneceği, ne zaman evleneceği birazdan…

 

 

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