Vildan Atasever yeniden evleniyor

Son yılların en yetenekli oyuncularından biri olan 37 yaşındaki Vildan Atasever 2010 yılında İsmail Hacıoğlu evlenmiş bu birlikteliği 5 yıl sürmüştü.

Vildan Atasever tepkili, kahveli fotoğrafını Instagram’dan “Adettendir dediler tuzlu kahveyi içirdik” notuyla paylaştı.

Yeniden evlenen Vildan Atasever ile ilgili detaylar… Kiminle evleneceği, ne zaman evleneceği birazdan…