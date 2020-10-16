Vildan Atasever ile Mehmet Erdem yeni bir aşka mı yelken açtı?

Beyoğlu’nun Cihangir semti, birçok ünlü isme ev sahipliği yapıyor. Doğal olarak arada da “komşular” arasında aşklar filizleniyor. Cihangir’in en yeni âşıklarının ise Vildan Atasever ve Mehmet Erdem olduğu ortaya çıktı.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Geçtiğimiz temmuz ayında 1 yıllık nişanlısı Erkan Akdemir’den ayrılan Vildan Atasever, gönlünü romantik şarkıların prensi Mehmet Erdem’e kaptırmış. Arkadaş ortamında tanışan ikilinin 1 aydır birlikte olduğu iddia ediliyor. Henüz birbirlerini tanıma aşamasında olan çiftin görüntülenmemek için büyük çaba sarf ettiği de gelen bilgiler arasında...