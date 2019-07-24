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Dizilerle gençleri tesir altına alıyoruz

Dizilerle gençleri tesir altına alıyoruz

‘Tek Yürek’te gençlerin topluma kazandırılmasını anlatan Vildan Atasever, ‘Yılın Başarılı Kadın Oyuncusu’ seçildi. Atasever, “Biz komşu, dost, aile, birlik ve tek yürek olmanın önemini aktardık” dedi.

Vildan Atasever, rol aldığı ‘Tek Yürek’ adlı dizisiyle sosyal sorumluluğu yüksek bir işe imza attıklarını dile getirdi. Gençlerin topluma nasıl kazandırılması gerektiğini anlatan diziyle Atasever, ‘Türkiye Lider Marka Ödülleri 2019’da ‘Yılın Başarılı Kadın Oyuncusu’ ödülünün sahibi oldu. Hilton İstanbul Bomonti Hotel’de düzenlenen törene katılan Atasever, ilk kez televizyon için yaptığı bir projeyle ödül sahibi olduğunu anlattı. 

Tek  yürek olmalıyız

Ardından dizisinden bahseden güzel oyuncu, "'Tek Yürek' gerçekten sosyal sorumluluğu yüksek bir projeydi. Gençlerden umudumuzu yitirmememiz gerektiğini, eğitimin, başarının mümkün olduğunu anlattık. Komşu, dost, aile, birlik ve tek yürek olmanın önemini aktardık. Bu yüzden yapacağımız işlerde gençlerimizi tesir altına aldığımızı unutmayalım” ifadelerine yer verdi. 

EBRU ŞAHİN

'Hercai' dizisinin yıldızı Şahin, 'Yılın En İyi Kadın Oyuncusu' seçildi. Şahin, "Bu benim ilk ödülüm. Kalbimizle yaptığımız işle, takdir görmek çok kıymetlidir" dedi.

MURAT ÜNALMIŞ

'Bir Zamanlar Çukurova'da rol alan Murat Ünalmış, performansıyla ‘Yılın En İyi Erkek Oyuncusu’ ödülüne layık görüldü. Ünalmış, “Dizinin başarısı senaryosu, yapımı, set arkasıyla birlikte hummalı bir çalışmanın sonucu” diye konuştu. 

 

 

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