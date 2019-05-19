Videotorakoskopi nedir? Videotorakoskopi ne? sorularının yanıtları araştırılıyor. Türk Halk Müziği sanatçısı Sevcan Orhan'ın videotorakoskopi operasyonu geçirmesinin ardından bu ameliyat gündem konusu oldu. Cerrahide kapalı (videotorakoskopik -robotik) yöntemler kullanılıyor. Bunlar göğüs cerrahlarının en sık yaptığı ameliyatlar arasında yer alıyor. Çok az cerrahın uygulayabildiği vats, (videotorakoskopi), bir video kamera yardımı ile göğüs içinin görüntülenmesi anlamına geliyor. Videotorakoskopi hakkında merak edilenlerin tümüne haberlerimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte videotorakoskopi hakkında tüm merak edilenler...

VİDEOTORAKOSKOPİ NEDİR?

Cerrahide kapalı (videotorakoskopik -robotik) yöntemler kullanılıyor. Bunlar göğüs cerrahlarının en sık yaptığı ameliyatlardandır. Çok az cerrahın uygulayabildiği vats, (videotorakoskopi), bir video kamera yardımı ile göğüs içinin görüntülenmesi anlamına geliyor.

Video Yardımlı Göğüs Cerrahisi göğüs cerrahisi işlemlerinde, plevral biyopsi, akciğer rezeksiyonları gibi değişik endikasyonlar ile yaygın olarak kullanılmaktadır.

Videotorakoskopi operasyonu, genelde akciğerde tespit edilen şüpheli kitleden biyopsi örneği almak veya kitlenin tamamını almak için yapılıyor.

SEVCAN ORHAN VİDEOTORAKOSKOPİ

Ünlü sanatçı Sevcan Orhan geçirdiği rahatsızlık sonucu 'Videotorakoskopi' operasyonu geçirdi.

Sevcan Orhan'ın sağlık durumu hakkında menajeri Harun Belenkoğulları açıklama yaptı: Sanatçımız Sevcan Orhan, 15/05/2019 tarihinde Prof.Dr. Celalettin Kocatürk yönetiminde başarılı bir ''Videotorakoskopi'' operasyonu geçirmiştir. Tedbir amaçlı iki gün yoğun bakım servisinde gözlem altında tutulan Sevcan Orhan, sağlık durumundaki olumlu gelişmeler neticesinde ''Normal yatan hasta'' birimlerine alınmıştır. Sanatçının genel sağlık durumu her geçen dakika daha iyiye gitmekte olup, bir süre daha hastanede gözlem altında tutulacaktır.

Yazılı ve görsel medyada oluşacak her türlü bilgi kirliliğinin önüne geçmek ve hali hazırda devam edecek tedavi sürecini olumsuz yönde etkilememek adına gerekli hassasiyeti göstereceğinize olan inancımızın tam olduğunu bir kez daha belirtmek isteriz.