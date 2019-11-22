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  3. Victoria's Secret şovuyla ilgili flaş karar! Bu yıl resmen iptal edildi

Victoria's Secret şovuyla ilgili flaş karar! Bu yıl resmen iptal edildi

Victoria's Secret şovuyla ilgili flaş karar! Bu yıl resmen iptal edildi

Pek çok ülkede ilgiyle izlenen Victoria's Secret şovu bu yıl resmen iptal edildi. Konuyla ilgili olarak, "Bu işte sermaye yatırımını büyük ölçüde geri çektik" denildi.

Victoria’s Secret şovunun bu yıl resmen iptal edildi duyuruldu. Marka, şovun iptaline ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Victoria's Secret'ın pazarlamasını geliştirmek istiyoruz. Müşterilerle iletişim kuracağız, ancak söyleyeceğimiz hiçbir söz, bu moda şovunun büyüklüğünü açıklayamaz. Victoria's Secret'in performansındaki düşüş göz önüne alındığında, ürünlerimizin müşterilerde yankı uyandırmasını sağlamaya odaklanırken, bu işte sermaye yatırımını büyük ölçüde geri çektik."

'EMİNİM, İLERİDE YİNE OLACAK'

Avustralyalı model Shanina Shaik, temmuz ayında The Daily Telegraph'a verdiği röportajda, "Ne yazık ki bu yıl Victoria’s Secret şovu olmayacak. Bu benim alışkın olduğum bir şey değil, çünkü her yıl bu zamanlarda ben prova yapardım. Ama eminim, ileride yine olacak, bundan kesinlikle eminim" demişti.

2001'DE 12 MİLYON KİŞİ İZLEMİŞTİ

Şov 2018'de 3.3 milyon kişi tarafından izlenirken, 2001 yılında ise 12 milyon kişi tarafından izlenmişti. Ortaya çıkan bu oran ise, şovun izlenme oranlarının büyük ölçüde azaldığını gösteriyor.


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