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  3. Verdiği kilolarla korkutan Ümit Erdim'den açıklama

Verdiği kilolarla korkutan Ümit Erdim'den açıklama

Verdiği kilolarla korkutan Ümit Erdim'den açıklama

Oyuncu Ümit Erdim, sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğraflarla takipçilerini korkuttu. Zayıflığıyla ilgili yorum yağmuruna tutulan Erdim, bir açıklama yayınladı.

Oyuncu Ümit Erdim, 140 kilo olunca diyete girmiş ve spor sayesinde 5 yılda 60 kilo vermişti. Ancak "Kilo vermem organik, ameliyat yok, emek var" diyen Erdim, yeniden kilo almaya başlayınca çareyi ameliyat masasına yatmakta bulmuştu. Mide küçültme ameliyatı geçiren oyuncu, 69 kiloya kadar düşmüştü.

Son hali korkuttu

Son olarak sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaşan Ümit Erdim, takipçilerini korkuttu. Yüzünün çöktüğü fark eden takipçiler, Erdim'i yorum yağmuruna tuttu. Bunun üzerine Instagram hesabından bir açıklama yayınlayan oyuncu, şöyle konuştu: "Kilomdan, sağlığımdan ve görüntümden aşırı memnunum. Doktorum ve sevgili hanımcığımdan da çok memnunum. Memnun olmayanlar (sürekli kilo al, yüzün çöktü, hasta olacaksın, çirkinleştin, eski halin daha iyiydi vs. diye üşenmeden mesaj atanlar) için tekrar yüzlerce kilo almaya niyetim yok. Teşekkür ederim sevgi ve saygılarımı sunarım."

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