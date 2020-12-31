Verdiği kilolarla gündemden düşmüyor! Duygu Özaslan paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

Takipçileri tarafından geçtiğimiz yaz bikinili halleri çekilen ve basına servis edilen YouTube'da çektiği videolar ile adından söz ettiren Duygu Özaslan, kilolu hali ile magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Daha sonra açıklama yaparak yeme bozukluğu olduğunu söyleyen Duygu Özaslan, diyet ve spor programı ile eski formuna kavuştu.



Can Maxim Mutaf ile mutlu bir birlikteliği olan Duygu Özaslan, kilo verdikten sonra sosyal medya hesabından eskisi gibi dikkat çeken paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Ünlü fenomen, son olarak tayt ve sırt dekolteli spor kombiniyle ayna karşısında verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Özaslan'ın paylaşımı binlerce beğeni alırken takipçileri "Ne kadar güzel zayıfladın" ve "Sporu sakın bırakma" gibi yorumlar yaptı.