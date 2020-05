Vera Wang kimdir? 70 yaşındaki Vera Wang görüntüsüyle şaşırtıyor!

Vera Wang kimdir, kaç yaşında? sorusunun yanıtı magazin gündeminde merakla araştırılıyor. Dünyaca ünlü yıldızları giydiren Vera Wang, corona virüs salgını nedeniyle Miami'deki lüks evinde kalıyor. Genç görüntüsü ile görenleri şaşırtan Vera Wang hakkında merak edilenlere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

VERA WANG KİMDİR?

Hollywod yıldızlarının tasarımcısı Vera Wang, zaman zaman yaşı ve fiziğiyle sosyal medyayı sallıyor. 27 Haziran 1949 tarihi New York doğumlu. 1989 yılında Arthur P. Becker ile evlenen Vera Wang'ta 2012 yılında ayrıldı. Wang'ın Cecilia Becker ve Josephine Becker isimlerinde iki kızı bulunuyor. Vera Wang On Weddings isimli kitabın yazarı ünlü modacı CFDA Geoffrey Beene Lifetime Achievement Award, Glamour Woman of the Year Award ödülünü aldı.

ABD'li moda tasarımcısı, şık karantina kıyafetleriyle takipçilerinden büyük beğeni alıyor. Birçok ünlü için gelinlik tasarlayan modacı Vera Wang, görüntüsüyle sosyal medyayı salladı. Vera Wang'ın Instagram'da paylaştığı fotoğraflar sosyal medyanın gündeminde.

30'lu yaşlarında duran ve aslında 70 yaşında olan Wang'ın paylaşımları binlerce beğeni alıyor. Vera Wang, sağlıklı beslendiği ve spor yaptığı için genç göründüğünü söylüyor.