07 Kasım 2020 Cumartesi 07:00 | Son Güncelleme:
Velayet artık Ceren Hindistan'ın... 5 yaşındaki kızına bakamadığı iddia edilmişti
- NESLİHAN KESKİN
İşadamı Ümit Aslan, 5 yaşındaki kızına bakamadığı iddiasıyla oyuncu Ceren Hindistan'a açtığı velayet davasını kaybetti.
İşadamı Ümit Aslan, 5 yaşındaki kızına bakamadığı iddiasıyla oyuncu Ceren Hindistan’a açtığı velayet davasını kaybetti. Mahkeme, her ayın belirli günlerinde yatılı olmayacak şekilde baba ile çocuk arasında şahsi ilişki kurulmasına karar verdi. Davaya avukatı Levent Karakoç aracılığıyla cevap veren Ceren Hindistan hakkındaki iddiaları yalanladı.